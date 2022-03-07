Başkent'te kaykay parklarının sayısı çoğalacak - Son Dakika
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Başkent'te kaykay parklarının sayısı çoğalacak

07.03.2022 16:11
Başkent'te kaykay parklarının sayısı çoğalacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerden gelen yoğun talep üzerine sporu ve sporcuları desteklemek amacıyla Başkent'te Kaykay Parklarının sayısını artırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerden gelen yoğun talep üzerine sporu ve sporcuları desteklemek amacıyla Başkent'te Kaykay Parklarının sayısını artırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Serhat, Cemre ve Mogan Parkı'nda yapımı devam eden kaykay pistleri kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projeler devam ediyor. Sporu ve sporcuları destekleyerek sağlıklı nesiller yetişmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, gençlerden gelen yoğun talep üzerine Başkent'in çeşitli noktalarında 'Kaykay Park'ları inşa ediyor.

Kullanılmayan havuz kaykay platformuna dönüştürüldü

Her yaş grubuna uygun olarak ilki Çukurambar'da hizmete açılan Kaykay Parkı'ndan sonra Mogan Parkı'nda göl kenarında atıl durumda bulunan havuza kaykay platformları yerleştirmeye başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bin 300 metrekare alana sahip havuzun zeminini hava şartlarına bağlı olarak kısa sürede kaykay yapmaya hazır hale getirecek.

Bir diğer çalışmanın devam ettiği Cemre Parkı'nda ise 880 metrekare alan üzerine kurulu kaykay pistinin bahar aylarının ilk günlerine yetiştirilmesi planlanırken, Yenimahalle'de yer alan Serhat Parkı'na kurulan 500 metrekarelik kaykay pisti de tamamlanarak hizmete açılacak.

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun görüşü alınarak yapılan pistler, farklı yaş gruplarına hitap edecek parkurlardan oluşacak. - ANKARA

Başkent'te kaykay parklarının sayısı çoğalacak
Başkent'te kaykay parklarının sayısı çoğalacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkent'te kaykay parklarının sayısı çoğalacak - Son Dakika


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