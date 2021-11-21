Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1

STAT: Kuşadası Özer TürkHAKEMLER: Abdurrahman Haymana (xx), Adnan Akbulut (xx), Recep Gündüz (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Hasan (xx), Ömer Alp (xx), Hayrullah (xxx), Semih (xx), Emre (x) (Dk. 81 Özcan), Mehmet (xxx), Yiğit Gökoğlan (x) (Dk. 65 Sabahattin xx), Murat (xx), Özer Ozan (x) (Dk.

STAT: Kuşadası Özer Türk HAKEMLER: Abdurrahman Haymana (xx), Adnan Akbulut (xx), Recep Gündüz (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Hasan (xx), Ömer Alp (xx), Hayrullah (xxx), Semih (xx), Emre (x) (Dk. 81 Özcan), Mehmet (xxx), Yiğit Gökoğlan (x) (Dk. 65 Sabahattin xx), Murat (xx), Özer Ozan (x) (Dk. 74 Mustafa Demirel xx), Selahattin (x) (Dk. 65 Eren xx)BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR: Onur Behiç (x) - İbrahim Ethem (x), Vehbi Furkan (xx), Murat Şimşek (x), Berkay Arslan (x), Berkay Arı (xx), Cihan (x) (Dk. 85 Talha), Alp (xx), Batuhan (xx) (Dk. 89 Murat Sevimler), Ali Berke (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Mutlu (x) (Dk. 69 Samet x)GOLLER: Dk. 1 Batuhan (Alanya Kestel), Dk. 36 Hayrullah, Dk. 90 Murat (Kuşadasıspor)SARI KARTLAR: Mehmet, Murat (Kuşadasıspor), Mutlu, Cihan, Berkay Arı (Alanya Kestel) HAKEMLER: Abdurrahman Haymana (xx), Adnan Akbulut (xx), Recep Gündüz (xx)KUŞADASISPOR: Necati (xx) - Hasan (xx), Ömer Alp (xx), Hayrullah (xxx), Semih (xx), Emre (x) (Dk. 81 Özcan), Mehmet (xxx), Yiğit Gökoğlan (x) (Dk. 65 Sabahattin xx), Murat (xx), Özer Ozan (x) (Dk. 74 Mustafa Demirel xx), Selahattin (x) (Dk. 65 Eren xx)BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR: Onur Behiç (x) - İbrahim Ethem (x), Vehbi Furkan (xx), Murat Şimşek (x), Berkay Arslan (x), Berkay Arı (xx), Cihan (x) (Dk. 85 Talha), Alp (xx), Batuhan (xx) (Dk. 89 Murat Sevimler), Ali Berke (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Mutlu (x) (Dk. 69 Samet x)GOLLER: Dk. 1 Batuhan (Alanya Kestel), Dk. 36 Hayrullah, Dk. 90 Murat (Kuşadasıspor)SARI KARTLAR: Mehmet, Murat (Kuşadasıspor), Mutlu, Cihan, Berkay Arı (Alanya Kestel) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor, 13'üncü hafta maçında evinde Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekip maçın henüz 1'inci dakikasında Batuhan'ın golüyle öne geçerken, Kuşadasıspor bu gole 36'ncı dakikada Hayrullah ile yanıt verdi. Siyah-beyazlılar, 90'ıncı dakikada Murat'ın golüyle galibiyete uzandı: 2-1. Bu sonuçla evindeki namağlup unvanını koruyan Kuşadasıspor 23 puana ulaşırken, Alanya ekibi 16 puanda kaldı.



Spor, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Spor › Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1 - Son Dakika Spor

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