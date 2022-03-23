Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
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Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

23.03.2022 21:12
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Servet TazegülHakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, İsmail BinbirÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 15, Sinem Ataş 10, Fagbenle 4, Boner 23, Thomas 8, Zellous 8, Feride Şevval Akalan 2, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 5, Esra Ural TopuzHatayspor: Wiley 15, Büşra...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, İsmail Binbir

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 15, Sinem Ataş 10, Fagbenle 4, Boner 23, Thomas 8, Zellous 8, Feride Şevval Akalan 2, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 5, Esra Ural Topuz

Hatayspor: Wiley 15, Büşra Akbaş 9, Bahar Çağlar Ökten 8, Louka 2, Jones 15, İdal Yavuz, Selena Kör 5, Bilge Nisa Kasacı 1, Elif Ertekin 3, Simge Şeker

1. Periyot: 24-19

Devre: 33-33

3. Periyot: 62-47

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Hatayspor'u 81-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yarı finale yükseldi.

Mersin ekibi, aldığı galibiyetle Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport ve OGM Ormanspor'un ardından yarı finale çıkan son takım oldu.

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Mersin Yenişehir, Fatih Güler, Sinem Ataş, Akalan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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