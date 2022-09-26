Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika
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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

26.09.2022 22:01
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada gruplarını ilk 2'de tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Semt77 Yalovaspor, Sigortam.net, Samsunspor, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Akran Gemlik Basketbol çeyrek finale yükseldi.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yarın oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler

15.15 Mersin Belediyesi-Semt77 Yalovaspor

17.30 Sigortam.net-Samsunspor

19.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Akran Gemlik Basketbol

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Kaynak: AA

TED Ankara Kolejliler, Gölbaşı Belediyesi, basketbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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