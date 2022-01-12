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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

12.01.2022 20:32
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'ndaki 3. maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Rusya'nın Avtodor Saratov takımına 75-70 yenildi.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'ndaki 3. maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Rusya'nın Avtodor Saratov takımına 75-70 yenildi.

Saratov kentindeki Kristall Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, mücadelenin ilk çeyreğini 19-16 önde tamamladı. İkinci periyotta iyi savunma yapan Avtodor Saratov, devre arasına 31-29 önde girdi.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyrek, 53-52 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle sona erdi. Son periyotta daha az hata yapan Avtodor Saratov, müsabakadan 75-70 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Avtodor Saratov, grupta 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda yer aldı. Grupta ilk yenilgisini alan iki galibiyetli Bahçeşehir Koleji ise ikinci sırada kaldı.

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Bahçeşehir Koleji, basketbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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