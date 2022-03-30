Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika

Salon: Vijf Meihal

Hakemler: Ivor Matejek (Çekya), Francisco Arana (İspanya), Carsten Straube (Almanya)

ZZ Leiden: Dunn 17, Midtgaard 15, Mikalauskas 9, Tubutis 2, Ververs, Bouwknecht 7, de Jong 14, Olisemeka, Bree 7

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak, Smith 15, Jones 5, Dekker 12, Oğuz Savaş 16, Muhammed Baygül 11, Black 6, Berkay Candan 2, Hall 5, Solomon 1, Erkan Yılmaz 4

1. Periyot: 19-16

Devre: 38-33

3. Periyot: 58-51

FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Hollanda'nın ZZ Leiden takımını 77-71 yendi.

Karşılamayı yaklaşık 200 Türk seyirci yerinde takip etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasında Bahçeşehir Koleji, boyalı alandan sayılar üretti. Kalan bölümde dış atışlarda etkili olan ev sahibi takım ilk çeyreği 19-16 önde geçti.

İkinci çeyreğe etkili başlayan ZZ Leiden, Dunn'ın 14. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı çift hanelere çıkardı: 30-20. Mola dönüşü Smith'in üçlükleriyle toparlanan Bahçeşehir Koleji, 18. Dakikada Dekker'in sayılarıyla farkı 4 sayıya indirdi: 35-31. İlk yarı ev sahibi ekinin 38-33 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji, pota altında Dekker ve Oğuz Savaş ile etkili olurken, ev sahibi takım Mikalauskas ile sayılar üretti. Müsabakanın 25. dakikasını 48-42 önde geçen ZZ Leiden, son periyoda da 58-51 üstün girdi.

Son periyoda Erkan Yılmaz ve Dekker'ın sayılarıyla giren Bahçeşehir Koleji, 32. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 58-57. İstanbul temsilcisi, Muhammed Baygül'ün aynı dakikada bulduğu basketlerle öne geçti: 58-60. Maçın son 5 dakikasına 67-65 önde giren Bahçeşehir Koleji, orta mesafeden Muhammed Baygül, boyalı alandan ise Oğuz Savaş ile bulduğu sayılarla farkı son 2 dakikaya girerken korudu. Maçın son bölümünde savunma sertliğini artıran Bahçeşehir Üniversitesi, parkeden 77-71 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde Oğuz Savaş 16, Smith ise 15 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Maçın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.