Çukurova Basketbol Avrupa'da 4'de 4 yaptı

Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Horizont'u 78-48 yenerek, grupta 4'de 4 yaptı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maç ortada başlarken ilk periyotu deplasman ekibi Horizont 18-14 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda ağırlığını ortaya koyan ev sahibi ekip, devreye 33-25 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyunu sürdüren Çukurova Basketbol, bu periyodu da 50-35 galip kapadı. Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini alan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan ev sahibi ekip, maçı 78-48 yenerek, grupta 4'de 4 yaptı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Balazs Meszaros xx, Dardan Maxhuni xx, Mikheil Vartanov xx

Çukurova Basketbol: Shavonte Sade Zellous xx 11, Temit'pe Titilola Oluwatobil'ba Fagbenle xxx 18, Tiffany Kiara Hayes xx 12, Kristine Chioma Anigwe x 6, Yvonne Nicole Turner xx 13, Quanitra Hollingsworth x 6, Esra Ural Topuz x 2, Feride Şevval Akalan x 5, Sinem Ataş x 5

Horizont: Adrienne Nicole Webb xx 10, Nany Carvalho xx 9, Palina Kastsiukavets x 2, Anastasiya Verameyenka xx 13, Yuliya Vasilevich x 2, Yanina Inkina x 8, MajaScekic x 4

1. Periyot: 14-28 (Horizont lehine)

Devre: 33-25 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 50-35 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

5 faulle çıkanlar: Adrienne Nicole Webb (Horizont) - MERSİN