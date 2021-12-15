Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Lointek Gernika takımına 83-59 yenildi.

İspanya'da oynanan maçın ilk çeyreğini 24-15 üstün geçen Gernika, ilk yarıyı da 41-35 önde tamamladı.

Maçın üçüncü çeyreğinde farkı daha da açan İspanyol takımı maçı da 83-59 kazandı ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.

Bu maçın rövanşı, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde, 22 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak.