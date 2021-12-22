Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Maka Kupadatze (Gürcistan), Diana Lapanovic (Slovenya), Ievgenii Nagornyi (Ukrayna)
OGM Ormanspor: Robinson 16, Lucet 2, Sevgi Uzun 4, Gökşen Fitik 18, McCowan 16, Damla Gezgin 8, Nazlı Gökdemir 2, Meltem Avcı 4, Nilay Kartaltepe 2
ACS Sepsi-SIC: Fraser 30, Ghizila 8, Pasic 11, Podar 7, Wallace 9, Catinean, Orban 4
1. Periyot: 18-11
Devre: 35-37
3. Periyot: 58-52
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off rövanş maçında OGM Ormanspor, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 72-69 yenerek son 16 turuna yükseldi.
İlk maçı deplasmanda 80-52 kazanan başkent temsilcisi, ikinci maçı da kazandı ve üst tura adını yazdırdı.
Kaynak: AA
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