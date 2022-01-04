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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40 - Son Dakika

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40

04.01.2022 20:27
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40

SALON: Edip BuranHAKEMLER: Franko Gracin, Kirile Tvauri, Margarita PetrenkoÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Shavonte Zellous 6, Tiffany Hayes 9, Sinem Ataş, Jasmine Thomas 15, Kristine Anigwe 14, Kuanitra Holingsvorth 10, Esra Ural Topuz, Temi Fagbenle...

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Franko Gracin, Kirile Tvauri, Margarita PetrenkoÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Shavonte Zellous 6, Tiffany Hayes 9, Sinem Ataş, Jasmine Thomas 15, Kristine Anigwe 14, Kuanitra Holingsvorth 10, Esra Ural Topuz, Temi Fagbenle 8, Şevval Akalan, Yvonne Turner 4,LOİNTEK GERNİKA: Marta Alberdi, Paula Ginzo 2, Melisa Brcaninovic 6, Itziar Ariztimuno 2, Paule Lorono, Tinara Moore 10, Roselis Silva 3, Angela Bjorklund 4, Roso Buch 13,1'İNCİ PERİYOT: 23-6İLK YARI: 42-153'ÜNCÜ PERİYOT: 62-27FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 32 turu rövanş maçında Lointek Gernika'yı ağırlayan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, taraftarının da desteğiyle rakibini 69-40 mağlup ederek turnuvada üst tura yükseldi.Eşleşmenin ilk karşılaşmasında İspanya deplasmanında 83-59 kaybeden Çukurova Basketbol, önemli bir geri dönüşe imza attı. Üst tura çıkması için en az 25 sayı farklı galibiyet elde etmesi gereken turuncu-lacivertli ekip, 'imkansız' denileni başararak şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha kanıtladı.Temi Fagbenle, Kuanitra Holingsvorth, Asena Yalçın, Tiffany Hayes ve Jasmine Thomas 5'i ile çıktığı karşılaşmanın hava atışından son saniyesine kadar üstün bir oyun sergileyen, salonu dolduran taraftarının da desteğiyle Çukurova Basketbol, ilk çeyreği 23-6 önde kapattı. İkinci periyoda da hızlı başlayan ÇBK, soyunma odasına da 42-15 önde gitmeyi başardı.3'üncü çeyrekle birlikte vitesi artıran Mersin temsilcisi, performansını son 10 dakikada da sürdürdü ve karşılaşmayı 29 sayı farkla, 69-40 kazanarak adını son bir üst tura yazdırdı. Aldığı sonuçla Fransız Villeneuve d'Ascq Flammes'in rakibi olan Çukurova Basketbol, galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.TARAFTAR SUSMADIMaçın tüm bölümlerinde davullar, vuvuzelalar ve ıslıklarla rakibe zorlu bir atmosfer yaratan Mersin taraftarı, ÇBK ataklarında ise takımının destekleyici gücü oldu.

- Mersin
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
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Mersin Yenişehir, Hırvatistan, Gürcistan, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40 - Son Dakika
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