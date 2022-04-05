Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

05.04.2022 23:14
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

Salon: Prado Spor SarayıHakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)Tango Bourges: Eldebrink 9, Rupert 9, Michel 8, Hampton 12, Godin 2, Astier, Guapo, Duchet 19, Mann 10Galatasaray: Davis, Pelin Bilgiç 8, Plum 21, Krajisnik 19, Evans 13,...

Salon: Prado Spor Sarayı

Hakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

Tango Bourges: Eldebrink 9, Rupert 9, Michel 8, Hampton 12, Godin 2, Astier, Guapo, Duchet 19, Mann 10

Galatasaray: Davis, Pelin Bilgiç 8, Plum 21, Krajisnik 19, Evans 13, Melis Gülcan 1, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan 2, Merve Aydın 3

1. Periyot: 17-18

Devre: 32-38

3. Periyot: 49-56

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'ı 69-67 yenen Fransa'nın Tango Bourges ekibi, finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 7-5 önde geçen Galatasaray, Evans ve Pelin Bilgiç'in 6'şar sayı kaydettiği ilk çeyreği 18-17 önde kapattı.

İkinci çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyrekte isabet kaydedemeyen Plum'un üst üste bulduğu sayılarla farkı 10'a (36-26) çıkardı. İyi oyununu çeyreğin sonuna kadar taşıyan İstanbul ekibi, soyunma odasına 38-32'lik skorla üstün gitti. Plum, maçın bu bölümünde 14 sayı attı.

Çember dışından iki takımın bulduğu sayılarla başlayan üçüncü çeyrekte rakibinin maçı dengelemesine izin vermeyen Galatasaray, son periyoda 56-49'luk üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın son bölümünde öne geçen Tango Bourges, Galatasaray'ı 69-67 yenerek finale çıktı ve İtalyan ekibi Umana Reyer'in rakibi oldu.

Fransa ekibinde Duchet, attığı 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray'da Plum'un 21, Krajisnik'in de 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Galatasaray ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, üçüncülük maçı oynayacak.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

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Galatasaray, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali - Son Dakika


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