Üye Girişi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

24.11.2021 21:44
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını 87-70 mağlup etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını 87-70 mağlup etti.

Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 23-23 tamamlanan maçta sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve son çeyreğe 65-57 önde giren Fenerbahçe Safiport, salondan 87-70 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı 19:40 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor 16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! 16:33 Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı 16:31 Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü 16:30 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi 15:27 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi 14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
21:42 Son Dakika! Bakan Koca'dan açıklama: Salgın kontrolünde artık yeni tedaviler de devreye alınacak
21:31 İstanbul'la ilgili küstah sözleri hala unutulmadı! Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fener maçına özel prim
21:26 İsveç'in ilk kadın başbakanı seçilen Magdalena Andersson, 7 saattin ardından istifa etti
21:02 Xavi istemedi, Kanarya'ya geliyor! Umtiti'nin Fenerbahçe formayı giymesinin yolu Szalai'dan geçiyor
21:01 TÜGVA'dan belge sızdırılması soruşturmasında yargılanan 1 kişi tutuklandı
20:48 Aile kavgasında öldürdüğü annesi ile yan yana defnedildi
20:32 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 24 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:25 Babel, Galatasaray'dan ayrılık için sinyal verdi! Gitmek istediği ligi bile açıkça söyledi
20:17 Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi
20:17 Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı karara tepki gösterdi: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz
Polislere saldırdığı öne sürülen oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi tahliye edildi Polislere saldırdığı öne sürülen oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi tahliye edildi         
21:29
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor         
16:35
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş         
15:55
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:37
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 21:48:08. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement