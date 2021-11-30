Gruptaki son maçından galibiyetle ayrılan ve oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet ile 3 yenilgi alan Fenerbahçe Safiport, 7. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Safiport, Rusya'nın Dynamo Kursk takımını konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekibin grubunda 4 galibiyet ile 2 yenilgisi bulunurken, 3'er galibiyet ve yenilgi alan İtalyan temsilcisi 4. basamakta yer alıyor.

Gruptaki son 4 maçını da kazanarak liderliğe yükselen Galatasaray, İtalya'nın Schio şehrindeki Palazzetto Livio Romare Salonu'nda Beretta Famila Schio ile TSİ 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 7. haftasında yarın Galatasaray, İtalya'da Beretta Famila Schio'ya konuk olacak, Fenerbahçe ise Safiport ise Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'u ağırlayacak.

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