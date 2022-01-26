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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

26.01.2022 23:45
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Boris Krejic (Slovenya), Mila Cavara (Bosna Hersek), Petr Blahout (Çekya)Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 11, McBride 26, Iagupova 16, Sabally 16, Williams 7, Manolya Kurtulmuş 2, Tuğçe Canıtez 1, Stokes 2, Zahui, Şerife Alperi Onar 6Arka Gdynia: Gustafson...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Mila Cavara (Bosna Hersek), Petr Blahout (Çekya)

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 11, McBride 26, Iagupova 16, Sabally 16, Williams 7, Manolya Kurtulmuş 2, Tuğçe Canıtez 1, Stokes 2, Zahui, Şerife Alperi Onar 6

Arka Gdynia: Gustafson 20, Pavlopoulou 4, Kastanek 3, Bertsch 10, Dobrowolska 8, Begic 15, Podgorna 7, Borkowska, Szymkiewicz

1. Periyot: 20-17

Devre: 39-33

3. Periyot: 63-47

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 13. maçında Polonya temsilcisi Arka Gdynia'yı 87-67 yendi.

Sarı-lacivertli takım grubundaki 8. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşma Arka Gdynia'nın salona ulaşmasında yaşadığı aksaklık nedeniyle 15 dakika gecikmeli başladı.

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Olcay Çakır Turgut, Fenerbahçe, Slovenya, Metro, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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