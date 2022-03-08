Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

08.03.2022 21:12
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Letonya'nın TTT Riga ekibini 77-56 yendi.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Letonya'nın TTT Riga ekibini 77-56 yendi.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 19-13 önde kapatan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 36-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrek sonunda farkı 17 sayıya (58-41) çıkaran ev sahibi ekip, salondan 77-56 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta McBride 18, Sabally 17 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

Çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler, adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Eşleşmede tüm müsabakalar, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Serinin ikinci maçı 10 Mart Perşembe günü, gerekmesi durumunda üçüncü maç da 16 Mart Çarşamba günü yine Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

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Kaynak: AA

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