Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali

10.04.2022 19:00
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Gatis Salins (Letonya)Sopron Basket: January 11, Fegyverneky 12, Williams 16, Brooks 9, Hatar 10, Dolson 2, Jovanovic, Czukor, Aliz VargaFenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Gatis Salins (Letonya)

Sopron Basket: January 11, Fegyverneky 12, Williams 16, Brooks 9, Hatar 10, Dolson 2, Jovanovic, Czukor, Aliz Varga

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 11, Iagupova 13, McBride 2, Sabally 9, Williams 5, Hartley 3, Zahui 12

1. Periyot: 16-6

Devre: 29-19

3. Periyot: 45-38

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu.

Sopron Basket, Fegyverneky'nin skorer oyunuyla ön plana çıktığı ilk çeyreğe 12-0'lık seriyle başladı. Macaristan temsilcisi, sarı-lacivertlilerin ilk 8 dakika sayı üretemediği ilk periyodu 16-6 önde bitirdi.

İki takımın da sert savunmalarıyla kolay basket imkanı tanımadığı ve çok sayıda top kaybı yaptığı ikinci periyodun ardından devre arasına Sopron Basket'in 29-19 üstünlüğüyle gidildi.

Fenerbahçe Safiport, Olcay Çakır Turgut'un üst üste bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 33-32. Üçüncü çeyreğin sonu karşılıklı üç sayılık isabetlere sahne oldu ve Sopron Basket, final periyoduna 45-38'lik skor avantajıyla girdi.

Sarı-lacivertlilerin Zahui ve Iagupova ile sayı bulduğu dördüncü çeyrekte Macaristan ekibi ise January ile skor üretti. Son bölümlerde üst üste kullandığı üç sayılık atışları kaçıran sarı-lacivertliler, skoru eşitleme şansından yararlanamadı ve Sopron Basket mücadeleden 60-55 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Sopron Basket'te Williams, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Safiport'ta Iagupova'nın 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan mücadeleyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın eski kaptanlarından Birsel Vardarlı Demirmen, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oyuncuları da takip etti.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu. Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu. Başkan Şahin, Engelsiz Gaziantepspor maçını izledi Başkan Şahin, Engelsiz Gaziantepspor maçını izledi

Olcay Çakır Turgut, basketbol, Portekiz, Letonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali - Son Dakika


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