Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri

13.10.2022 21:28
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında BOTAŞ, İsrail ekibi Elizur Ramla'ya 72-64 mağlup oldu.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında BOTAŞ, İsrail ekibi Elizur Ramla'ya 72-64 mağlup oldu.

Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen BOTAŞ, devreye 37-32 geride girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve son çeyreğe 61-54 önde başlayan İsrail temsilcisi, salondan 72-64 galip ayrıldı.

Elemelerdeki ilk maçında da Macaristan'ın DVTK Hun-Therm takımına 75-54 yenilen BOTAŞ, yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek.

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Kaynak: AA

Macaristan, Miskolc, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri - Son Dakika

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