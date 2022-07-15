Eleme maçları oynayacak BOTAŞ ise Macaristan 'ın DVTK Hun-Therm Miskolc ve İsrail 'in Elizur Landco Ramla takımlarına karşı gruplara kalmak için çaba harcayacak.

Almanya 'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Fenerbahçe Safiport, A Grubu'nda, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de B Grubu'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA

Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, Macaristan, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.