Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi

15.07.2022 15:02
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu kuraları çekildi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu kuraları çekildi.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Fenerbahçe Safiport, A Grubu'nda, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de B Grubu'nda mücadele edecek.

Eleme maçları oynayacak BOTAŞ ise Macaristan'ın DVTK Hun-Therm Miskolc ve İsrail'in Elizur Landco Ramla takımlarına karşı gruplara kalmak için çaba harcayacak.

BOTAŞ, eleme grubunun lideri olması halinde normal sezonda B Grubu'nda, elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda mücadelesine devam edecek. Eleme karşılaşmaları, 11-13 Ekim'de oynanacak.

Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fenerbahçe Safiport, ZVVZ USK Prag (Çekya), Bourges Basket (Fransa), Valencia BC (İspanya), Atomeromu KSC Szekszard (Macaristan), BC Polkowice (Polonya), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Elemelerden gelecek takım

B Grubu: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Sopron Basket (Macaristan), Perfumerias Avenida (İspanya), Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), Elemelerden gelecek 2 takım.

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Kaynak: AA

Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, Macaristan, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi - Son Dakika
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