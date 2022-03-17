Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Fransız kulübü JDA Dijon'a 80-69 yenildi.
Dijon kentindeki Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 üstünlükle geçen Galatasaray, soyunma odasına ise 46-45 önde gitti.
Savunmaların ön planda olduğu 3. periyot 59-59 tamamlandı. Son çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan JDA Dijon mücadeleyi 80-69 kazandı.
Ev sahibi ekipte Holston 23, Ducote 16 sayı kaydetti. Galatasaray Nef'te Ndour'un 24 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Gruptaki 4. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Nef, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti. JDA Dijon ise 3. galibiyetini aldı.
Kaynak: AA
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