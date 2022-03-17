Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

17.03.2022 00:26
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Fransız kulübü JDA Dijon'a 80-69 yenildi.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Fransız kulübü JDA Dijon'a 80-69 yenildi.

Dijon kentindeki Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 üstünlükle geçen Galatasaray, soyunma odasına ise 46-45 önde gitti.

Savunmaların ön planda olduğu 3. periyot 59-59 tamamlandı. Son çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan JDA Dijon mücadeleyi 80-69 kazandı.

Ev sahibi ekipte Holston 23, Ducote 16 sayı kaydetti. Galatasaray Nef'te Ndour'un 24 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Gruptaki 4. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Nef, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti. JDA Dijon ise 3. galibiyetini aldı.

YORUMLAR
500
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde JDA Dijon deplasmanında Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde JDA Dijon deplasmanında

Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, basketbol, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika


Son Dakika
00:27 Bakan Koca, "büyük bir adım atıldı" sözleri ile duyurdu! Şiddetin önlenmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
00:14 "O bir savaş suçlusu" sözlerine Rusya'dan anında cevap geldi: Bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz
00:08 Büyük başarı! Burak Yılmaz, eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu
23:33 Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler
23:01 Sedat Peker'den aylar sonra ilk paylaşım! "Halil Falyalı ile tanışmak istedi" iddiasına ateş püskürdü
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
09:29 Eşsiz manzara büyüledi! Gün doğarken gökyüzünü kızıla boyandı
22:35 Messi'den sürpriz karar! Eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu PSG'den ayrılıyor mu?
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 00:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement