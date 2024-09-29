Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışında katılımcılara hitap ediyor. Açılış, DHA Feed 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Bu merkez, genç basketbolcuların yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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30.09.2024 05:49:03. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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