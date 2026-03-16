Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) dördüncü pencere maçları başladı.
BGL'nin ilk gününde kızlar ve erkekler kategorisinde 15 müsabaka oynandı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda dördüncü pencere karşılaşmalarına yarın devam edilecek.
BGL, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından genç basketbolcuların kariyer gelişimini desteklemek amacıyla 2017'de hayata geçirildi. BGL'de normal sezon, 5. pencere maçlarının ardından tamamlanacak.
Şampiyon takımların belli olacağı Dörtlü Final, 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek.
Son Dakika › Spor › Basketbol Gençler Ligi'nde Dördüncü Pencere Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?