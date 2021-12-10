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Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Basketbol: Haftanın programı

10.12.2021 10:17
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 12'nci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8'inci ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 11'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 12'nci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8'inci ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 11'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Darüşşafaka-Semt77 Yalovaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Türk Telekom- Beşiktaş Icrypex (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.15 Galatasaray Nef- Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

12 Aralık Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji- Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Aliağa Petkimspor- Gaziantep Basketbol (ENKA)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

20.15 TOFAŞ- Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Safiport (Naim Süleymanoğlu)

14.00 Hatayspor- Antalya 07 Basketbol (Antakya)

14.30 Elazığ İl Özel İdare- Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

15.00 OGM Ormanspor- Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (TOBB ETÜ)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

12 Aralık Pazar:

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

19.00 Fethiye Belediyespor- TED Ankara Kolejliler (Fethiye Beşkaza)

11 Aralık Cumartesi:

14.00 Sigortam.net-OGM Ormanspor (Cebeci İBB)

15.45 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Antalya)

17.30 Finalspor- Akhisar Belediye Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

12 Aralık Pazar:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Muradiye)

15.45 Samsunspor- Kocaeli BŞB Kağıtspor (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Mamak Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Beysu Konyaspor Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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