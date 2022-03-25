Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: Haftanın programı

25.03.2022 10:21
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. hafta müsabakaları oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol- Büyükçekmece Basketbol (Karataş Şahinbey)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

20.15 Semt77 Yalovaspor- Türk Telekom (90. Yıl)

27 Mart Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş Icrypex- Galatasaray Nef (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.15 Pınar Karşıyaka- Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Edip Buran)

Yarın:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Mamak Belediyespor (Darıca)

15.45 Samsunspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 OGM Ormanspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

27 Mart Pazar:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol- Fethiye Belediyespor (Akhisar Belediye)

15.45 TED Ankara Kolejliler-Beysu Konyaspor Basketbol (TOBB ETÜ)

17.30 Akran Gemlik Basketbol-Sigortam.net (Gemlik)

28 Mart Pazartesi:

17.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

YORUMLAR
500
Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde son sıradan kurtuldu Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde son sıradan kurtuldu Manisa BŞB'den potaya takviye Manisa BŞB'den potaya takviye

Basketbol Süper Ligi, Karşıyaka, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:10:16. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement