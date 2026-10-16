Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

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- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 7. hafta müsabakaları oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 7. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Karşıyaka-Glint Çayırova Belediyesi (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

13.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Türk Telekom (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

18.00 Biotekno Körfez Basket-TOFAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

18 Ekim Pazar:

13.00 Yukatel Denizli Basket-Trabzonspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Fenerbahçe Tarfin-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray MCT Technic (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

19 Ekim Pazartesi:

19.00 Esenler Erokspor-Anadolu Efes (Akatlar)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Tarfin (Akatlar)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-İstanbul Gençlikspor (Servet Tazegül)

16.00 Nesibe Aydın Okulları-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

18 Ekim Pazar:

14.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

14.00 Cedi Osman Basketbol-TED Ankara Kolejller (Gazanfer Bilge)

16.00 Göztepe Isonem-Keçiören Belediyesi Bağlum (Altındağ Atatürk)

16.30 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Yalova Haremspor-Kipaş K.B.B. (90. Yıl)

18.00 MKE Ankaragücü-Komya Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Gelişim (Gazanfer Bilge)

18 Ekim Pazar:

16.00 Mersinspor-Darüşşafaka (Servet Tazegül)

16.30 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

Kaynak: AA
HalkbankSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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