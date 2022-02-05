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Basketbol Şampiyonası'nda '10 Takım 10 Kupa' - Son Dakika

Basketbol Şampiyonası'nda '10 Takım 10 Kupa'

05.02.2022 09:56
Basketbol Şampiyonası'nda '10 Takım 10 Kupa'

Türkiye Basketbol Federasyonu Bilecik İl Şampiyonası sona ererken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, turnuvaya katılan 10 takımı ile 10 kupa kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Bilecik İl Şampiyonası sona ererken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, turnuvaya katılan 10 takımı ile 10 kupa kazandı.

Turnuvanın sona ermesi ile tüm yaş kategorilerinde başarı gösteren sporcular Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile bir araya geldi. Hep birlikte yenilen zafer yemeğinin ardından konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu; "Öncelikle Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun selamlarını ve tebriklerini iletmek istiyorum. Basketbol turnuvasında başarı göstererek bizleri gururlandıran, tüm takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Bozüyük Belediyesi olarak, her zaman Bozüyük'te sporcularımızın yanında olmak için çalışıyoruz. Hepinizin bildiği üzere, belediyelerin bazı asli görevleri vardır, bunların yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında pek çok alanda da yer alarak, siz değerli gençlerimize yararlı olmak istiyoruz. Belediyemiz bünyesindeki hocalarımız ve personelimiz ile birlikte her zaman sizin yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca değerli kardeşlerim Ayberk Gazozcu ve Mehmet Türe ile birlikte Bozüyük'te sporun gelişmesi ve sizlerin gelecekte profesyonel birer sporcu olmanız için çalışıyoruz. Tüm bunların yanı sıra bizler için en önemli bir hususta sporun yanında derslerinizi de aksatmamanızdır. Sporu ve eğitiminizi birlikte yürütmek iyi bir sporcu olmak için çok önem arz etmektedir. Bir kez daha tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, yemeğin ve konuşmasının ardından sporcularla bir süre daha sohbet etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Bilecik İl Şampiyonasında 1. olan takımlar, yapılacak olan Türkiye turnuvasında Bilecik'i ve Bozüyük'ü temsil edecekler. - BİLECİK

Basketbol Şampiyonası'nda '10 Takım 10 Kupa'
Basketbol Şampiyonası'nda '10 Takım 10 Kupa'
Basketbol Şampiyonası'nda '10 Takım 10 Kupa'
Basketbol Şampiyonası'nda '10 Takım 10 Kupa'

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Bozüyük Belediyesi, basketbol, Türkiye, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbol Şampiyonası'nda '10 Takım 10 Kupa' - Son Dakika Spor


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