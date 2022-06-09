Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci - Son Dakika
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Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci

09.06.2022 10:11
Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci

Malatya İnönü Üniversitesi Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları sonunda Tıp Fakültesi birinci oldu.

Malatya İnönü Üniversitesi Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları sonunda Tıp Fakültesi birinci oldu.

Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakalarında, Spor Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi finale kaldı. Tıp Fakültesinin 81-63'lük galibiyeti ile maç son buldu. İki basketbol takımının sahadaki karşılaşmasını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı da izledi. Toplam 7 takımın yarıştığı Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları, 9 hafta boyunca oynandı. Kampüs Ligleri basketbol şampiyonası müsabakaları sonuçlarına göre, Tıp Fakültesi birinci olurken Spor Bilimleri Fakültesi ikinci, Mühendislik Fakültesi üçüncü ve Fen Edebiyat Fakültesi dördüncü oldu. - MALATYA

Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci
Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci
Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci

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Kaynak: İHA

basketbol, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol şampiyonasında Tıp Fakültesi birinci - Son Dakika
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