 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 ekip liderlik garantiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 ekip liderlik garantiledi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi 4 takım son 16 turuna yükselmeyi garantilerken, 7 takım play-in mücadelesine katılma hakkı kazandı. Türk temsilciler Galatasaray Ekmas ve TOFAŞ ise play-in'de mücadele edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde 4 ekip liderlik garantiledi
14.12.2023 - 14:37,  Güncelleme: 14:38
Abone Ol

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son hafta mücadelelerinden önce 4 ekip, grup liderliğini garantiledi.

Toplam 8 grupta 32 ekibin yer aldığı organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak 8 takım, doğrudan son 16 turu grup aşamasına yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirecekler ise son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkacak.

Organizasyonda son hafta mücadelelerinden önce 4 takım son 16 turu grup aşamasına kalmayı garantilerken, 7 ekip de play-in mücadelesinde yer alma hakkı kazandı.

Türk temsilcilerinden G Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ile H Grubu'ndaki TOFAŞ, play-in'de mücadele edecek.

C Grubu'ndaki Darüşşafaka Lassa, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ve F Grubu'ndaki Bursaspor İnfo Yatırım'ın durumları, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Son hafta mücadelelerinden önce A Grubu'nda Unicaja (İspanya), B Grubu'nda JDA Bourgogne Dijon (Fransa), D Grubu'nda AEK (Yunanistan) ve G Grubu'nda Hapoel Bank Yahav (İsrail), adlarını son 16 turuna yazdırdı.

A Grubu'nda Peristeri (Yunanistan) ile Le Mans Sarthe (Fransa), B Grubu'nda Rytas Vilnius (Litvanya) ile Promitheas Patras (Yunanistan), G Grubu'nda Galatasaray Ekmas ile PAOK mateco (Yunanistan) ve H Grubu'nda TOFAŞ, son 16 turu için play-in'de yer almaya hak kazandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Galatasaray, basketbol, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 ekip liderlik garantiledi - Son Dakika


15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26
Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
14:37
Dışişleri Bakanı Fidan: 'Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Dışişleri Bakanı Fidan: "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz.
14:37
Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:36
Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:33
Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:29
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi

Son Dakika
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:37 Dışişleri Bakanı Fidan: "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz.
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:36 Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:29 Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi
14:27 Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı
14:07 Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 15:45:22. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 ekip liderlik garantiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement