Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Antalya ev sahipliği yapacak

Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 eleme turnuvasına da Antalya ev sahipliği yapacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvalarda 6'şar takım mücadele edecek.

Bu takımlardan 4'ü çeyrek final oynayacak, 2 ekip ise yarı finalde dahil olacak.

Eleme turnuvalarını birinci bitiren takımlar, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Üçüncü turnuvada yer alacak Aliağa Petkimspor, 17 Eylül'de Hollanda ekibi Heroes den Bosch ile çeyrek finalde karşılaşacak.