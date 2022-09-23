Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: Frutti Extra Cup

23.09.2022 21:02
Basketbol: Frutti Extra Cup

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup Turnuvası'nın yarı finalinde Büyükçekmece Basketbol'u 83-73 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup Turnuvası'nın yarı finalinde Büyükçekmece Basketbol'u 83-73 mağlup etti.

Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde özellikle dış şutlarla etkili olan Frutti Extra Bursaspor, periyodu 29-23 üstün kapattı. İkinci çeyrekte baskılı oyunu devam ettiren Bursa ekibi, soyunma odasına 54-43 önde gitti.

İki takımın da skor üretmekte sıkıntı yaşadığı çeyrekte farkı korumayı başaran Frutti Extra Bursaspor, final çeyreğine 63-56 skor avantajıyla girdi.

Son çeyrekte iyi oyunu sürdüren yeşil-beyazlılar, parkeden 83-73 galip ayrıldı.

Turnuvanın finalinde yarın saat 20.00'da Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500
Basketbol: Frutti Extra Cup Basketbol: Frutti Extra Cup Basketbol: Frutti Extra Cup Basketbol: Frutti Extra Cup
Kaynak: AA

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Büyükçekmece, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:43 İstanbul'da otobanda yarı çıplak halde koşan adam canını hiçe saydı
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:59 Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 21:02:43. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement