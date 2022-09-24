Frutti Extra Cup'ın şampiyonu Frutti Extra Bursaspor oldu - Son Dakika
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Frutti Extra Cup'ın şampiyonu Frutti Extra Bursaspor oldu

24.09.2022 22:16
Frutti Extra Cup'ın şampiyonu Frutti Extra Bursaspor oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup'ın finalinde Galatasaray Nef'i 74-64 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup'ın finalinde Galatasaray Nef'i 74-64 mağlup etti.

Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor ilk çeyreğini 28-13 önde kapattığı ilk devrede soyunma odasına da 47-28 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte iyi oyunu sürdürerek 56-50 final periyotuna giren Bursa temsilcisi, parkeden 74-64 galip ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor, turnuvanın şampiyonu oldu.

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Kaynak: AA

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Frutti Extra Cup'ın şampiyonu Frutti Extra Bursaspor oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Frutti Extra Cup'ın şampiyonu Frutti Extra Bursaspor oldu - Son Dakika
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