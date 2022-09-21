Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, sezon öncesi hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, sezon öncesi hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması

21.09.2022 11:42
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, sezon öncesi hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Sezon ortasına geldiğimizde çok daha olgunlaşmış ve daha iyi oynayan bir Pınar Karşıyaka olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Sezon ortasına geldiğimizde çok daha olgunlaşmış ve daha iyi oynayan bir Pınar Karşıyaka olacak." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, geride kalan 3 senede Avrupa'da birer final ve yarı final oynadıklarını, bu 3 yıllık periyottan sonra biraz şartların da getirdiği zorunlu bir değişim yaşadıklarını belirtti.

Sezona 11 yeni oyuncuyla başlayacaklarını bildiren Sarıca, şöyle konuştu:

"Ali Efe Barış ve Berkan Durmaz dışındaki bütün oyuncularımız yenilendi. Yeni kadronun avantajları ve dezavantajları var. Yeni kadromuzda çok tecrübeli oyuncularımız olduğu kadar başarıya aç, önü açık, ilerleyebilecek, potansiyelini arttıracak oyuncularımız da bulunuyor. Yeni oluşturduğumuz kadronun süreye ihtiyacı olduğu aşikar. Baktığımızda henüz Delgado ile bir antrenman yapabildik ve sezonun başlamasına 10 gün gibi kısa bir süre kaldı. Dolayısıyla bir parça zamana ihtiyacımız olacak."

Sarıca, Türkiye liginde zor bir fikstürlerinin olduğunu, ligin ilk devresinde özellikle deplasmandaki maçların çok çetin geçeceğini belirterek, "Ama yarışmacı bir takımımız ve de bireysel anlamda başarılı, yetenekleri olan bir oyuncu grubuna sahibiz, bunu da takım ruhuyla harmanlamamız gerekiyor ve bu ekip yolda büyüyecek ve güçlenecektir." diye konuştu.

Şu ana kadar oynadıkları hazırlık karşılaşmalarından memnun olduğunu aktaran Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar yeni bir oyuncu grubunun birbiriyle uyumu gerçekten benim için iyiydi ve hatta bu dönemde bu kadarını beklemiyordum. Kötü oynadığımız zamanlar, çok iyi oynadığımız zamanlar oldu ama çalıştığımız şeylerin çoğunu yapabildik. Tabi bazı alışkanlıklar var, bu alışkanlıkları kendi istediğimiz sistemin içinde görmek istiyoruz. Bu bağlamda yarın başlayacak Pınar Cup'taki 2 önemli rakip karşısında eksiklerimizi en aza indirmeye çalışacağız. Son olarak takıma yeni katılan Delgado'yu bir an önce takım içine katmamız gerekiyor. Milli takımdan yeni geldi, bizim sistemimize uyum sağlaması, savunma ve hücumdaki oyunları öğrenebilmesi için zaman lazım."

Sarıca, Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarının arka arkaya başlayacağını hatırlatarak, "Sezon ortasına geldiğimizde çok daha olgunlaşmış ve daha iyi oynayan bir Pınar Karşıyaka olacak. Bu sezonda da savaşçı, mücadele gücü yüksek bir takım olacağımız belli ancak diğer kısımları iyi yapabilmek için zamana ihtiyacımız olacak. Ekibimizde çok da özel oyuncular var. Bence gerçekten eski dönemlerde şampiyon olduğumuz yıllardaki gibi arkasından koşulacak oyuncular var." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, sezon öncesi hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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