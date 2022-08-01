Merkezefendi'ye NBA patentli guard - Son Dakika
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Merkezefendi'ye NBA patentli guard

01.08.2022 10:05
Merkezefendi'ye NBA patentli guard

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, NBA patentli guard Andrew Harrison'ı renklerine bağladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, NBA patentli guard Andrew Harrison'ı renklerine bağladı. 28 yaşında, 1.98 boyundaki basketbolcu 2015 yılında Kentucky Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra NBA'de 2016-2019 arasında boy gösterdi. Harrison, Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans formalarıyla 139 NBA maçında 7.2 sayı, 2.0 ribaund, 2.8 asist ortalamaları tutturdu. NBA kariyeri sonrası Khimki, Santa Cruz Warriors ve Beijing Royal Fighters'ta oynayan Harrison, son olarak G League takımlarından Windy City Bulls'ta geçen yıl sakatlanıp sezonu erken noktaladı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi'ye NBA patentli guard - Son Dakika

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