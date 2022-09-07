Potada Egeliler İzmir'de rakip - Son Dakika
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Potada Egeliler İzmir'de rakip

07.09.2022 11:26
Potada Egeliler İzmir'de rakip

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan 3 Ege ekibi İzmir'de birbirine rakip olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan 3 Ege ekibi İzmir'de birbirine rakip olacak. Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki hazırlık maçlarında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yarın saat 17.00'de Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşacak. Aynı salonda cuma günü saat 17.00'de Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, cumartesi günü saat 15.00'te ise Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak. Karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, İzmir, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Potada Egeliler İzmir'de rakip - Son Dakika

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