Basketbol Süper Ligi Normal Sezon Tamamlandı

10.05.2026 23:31
Beşiktaş GAİN lider, Fenerbahçe Beko ikinci sırada. Küme düşen takımlar netleşti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son hafta maçları tamamlandı. Haftanın ardından zirvede yer alan Beşiktaş GAİN ile ikinci sıradaki Fenerbahçe Beko'nun maç eksikleri bulunurken, puan tablosunda ilk 2 sıra değişmedi.

Ligde 29 maçta 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş GAİN, 53 puanla liderliğini sürdürdü. Maç eksiği olan Fenerbahçe Beko ise 28 karşılaşmada 24 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 52 puanla ikinci sırada yer aldı. Bahçeşehir Koleji maç eksiğiyle 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Anadolu Efes ile Türk Telekom da 50'şer puana ulaştı. Trabzonspor 49 puanla 6'ncı basamakta yer aldı.

Galatasaray MCT Technic ile Manisa temsilcisi Safiport Erokspor sezonu 47'şer puanla tamamladı. Alt sıralarda ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve TOFAŞ 42'şer puan topladı.

Ligde küme düşen takımlar da netleşti. ONVO Büyükçekmece 34 puanla sezonu son sırada tamamlayarak lige veda etti. Mersin Spor ise 39 puanla düşen bir diğer takım oldu. Karşıyaka, son saniyede bulduğu basketle puanını 39'a çıkarıp ligde kalmayı başarırken, Aliağa Petkimspor 39 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer aldı. Bursaspor ise 40 puanla sezonu güvenli bölgede tamamladı.

Kaynak: DHA

