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Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

05.11.2021 22:34
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Kristaps Konstantinovs (Letonya)Anadolu Efes: Beaubois 11, Micic 6, Simon 6, Moerman 10, Petrusev 9, Larkin 14, Singleton, Bryant 10, Pleiss 13, Erten GaziZenit: Frankamp 18, Loyd 7, Ponitka 7, Mickey 10, Gudaitis...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Anadolu Efes: Beaubois 11, Micic 6, Simon 6, Moerman 10, Petrusev 9, Larkin 14, Singleton, Bryant 10, Pleiss 13, Erten Gazi

Zenit: Frankamp 18, Loyd 7, Ponitka 7, Mickey 10, Gudaitis 2, Zakharov 6, Baron 10, Kuzminskas 15, Zubkov 8, Poythress 7

1. Periyot: 20-22

Devre: 33-47

3. Periyot: 51-73

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Zenit'e 90-79 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 6. mağlubiyetini yaşadı. Zenit ise 5. galibiyetini elde etti.

İki takımın da boyalı alandan ve pota altından sayılar bulduğu karşılaşmanın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Pleiss'ın kazandırdığı basketlerle skor üreten Anadolu Efes'e dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle yanıt veren Zenit, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda organize olmakta zorlanan ve üst üste top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında farkı açan Zenit, Kuzminskas'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-37. Anadolu Efes'e büyük üstünlük kurduğu bu periyotta dış atışlardan 5 isabet sağlayan Zenit, soyunma odasına 47-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da etkili performansını sürdüren Zenit, oyunun kontrolünü kaybeden ve skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında Frankamp ve Ponitka'nın peş peşe bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 26'ya kadar çıkardı: 40-66. Rus ekibi, final çeyreğine 73-51 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe taraftarının desteğini arkasına alarak iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Bryant'ın hücumda verdiği 20 sayılık katkıyla farkı 9 sayıya (79-88) kadar indirmesine rağmen karşılaşmadan 90-79 mağlup ayrıldı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Anadolu Efes, Hırvatistan, Letonya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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