Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Basketbol: Toplu sonuç

10.04.2022 20:14
Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında üçer maç yapıldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında üçer maç yapıldı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 84-74

Antalya 07 Basketbol- Beşiktaş HDI Sigorta: 73-80

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Elazığ İl Özel İdare: 82-64

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

TED Ankara Kolejliler- Fethiye Belediyespor: 94-78

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor- Samsunspor: 70-76

OGM Ormanspor-Sigortam.net: 77-76

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Basketbol: Haftanın programı Basketbol: Haftanın programı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika


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