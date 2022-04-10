Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında üçer maç yapıldı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 84-74
Antalya 07 Basketbol- Beşiktaş HDI Sigorta: 73-80
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Elazığ İl Özel İdare: 82-64
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
TED Ankara Kolejliler- Fethiye Belediyespor: 94-78
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor- Samsunspor: 70-76
OGM Ormanspor-Sigortam.net: 77-76
Kaynak: AA
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