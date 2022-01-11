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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

11.01.2022 23:30
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, konuk olduğu Almanya temsilcisi Hamburg Towers takımına 94-74 mağlup oldu.

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, konuk olduğu Almanya temsilcisi Hamburg Towers takımına 94-74 mağlup oldu.

Hamburg'da Edel-Optics.de Arena'da oynanan kupanın 9. hafta karşılaşmasında ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 27-14 önde geçerken, soyunma odasına 50-34 üstün girdi.

Üçüncü periyotu 73-51 önde tamamlayan Hamburg Towers, karşılaşmadan 94-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türk Telekom, A Grubu'nda 4. kez yenilirken, Hamburg Towers ise 4. kez kazandı.

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Türk Telekom, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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