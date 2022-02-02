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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

02.02.2022 23:53
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 80-67 yenildi.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 80-67 yenildi.

Polonya'nın Wroclaw şehrindeki Centennial Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 26-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Türk Telekom farkı eritse de Slask Wroclaw, soyunma odasına çift haneli farkı koruyarak gitti: 42-32.

Türk Telekom, üçüncü çeyreğin sonunda farkı tek hanelere (59-50) düşürmesine rağmen Polonya temsilcisi, sahadan 80-67 galip ayrıldı.

Türk Telekom, bu sonuçla 12. maçında 6. yenilgisini yaşadı. Slask Wroclaw ise 2. galibiyetini elde etti.

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Türk Telekom, basketbol, Polonya, Wroclaw, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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