Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

19.10.2022 22:22
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞHakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Marko Juras (Sırbistan)Frutti Extra Bursaspor: Needham 24, Onuralp Bitim 18, Dudzinski 3, Ahmet Düverioğlu 14, Clemmons 4, Tarık Sezgun, Yiğitcan Saybir 11, Ömer Utku Al 7Joventut Badalona: Busquets 5, Ribas 2,...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Marko Juras (Sırbistan)

Frutti Extra Bursaspor: Needham 24, Onuralp Bitim 18, Dudzinski 3, Ahmet Düverioğlu 14, Clemmons 4, Tarık Sezgun, Yiğitcan Saybir 11, Ömer Utku Al 7

Joventut Badalona: Busquets 5, Ribas 2, Ellenson 4, Feliz 7, Tomic 16, Guy 15, Ventura, Vives 2, Jones 12, Birgander, Parra 9

1. Periyot: 23-22

Devre: 47-39

3. Periyot: 61-56

5 faulle çıkan: 38.56 Parra (Joventut Badalona)

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu ikinci haftasında Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Joventut Badalona takımını 81-72 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Tomic ve Feliz ile etkili olan Joventut Badalona, 6. dakikayı 17-12 üstün geçti. Rakibine özellikle Needham ve Onuralp Bitim ikilisiyle hücumda karşılık veren Frutti Extra Bursaspor, geriden gelerek çeyreği 23-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmadaki sertliği arttırarak rakibini top kayıplarına zorlayan yeşil-beyazlılar, Dudzinski ve Onuralp Bitim'in sayılarıyla 15. dakikada farkı çift hanelere (39-27) taşıdı. Kalan dakikalarda oyuna hakim bir görüntü sergileyen Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına da 47-39 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Bursa temsilcisi, Needham ve Clemmons'un sayılarıyla 23. dakika farkı 12 sayıya yükseltti: 53-41. Ev sahibi ekibin baskılı oyununa karşı Tomic ve Guy ikilisini etkili kullanan Joventut Badalona farkı eritmeyi başarsa da final periyoduna Frutti Extra Bursaspor'un 61-56 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Çeyreğe, Tomic ve Parra ile etkili başlayan İspanya temsilcisi, 32. dakikada skoru lehine çevirdi: 61-62. Bu dakikadan sonra savunmadaki sertliklerin arttığı çeyrekte, iki takım da birbirine üstünlük kurmaya çalışırken son 3 dakikaya Bursa temsilcisinin 70-68 üstünlüğüyle gidildi. Taraftarın desteğini arkasına alarak hücumda ve savunmada ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, Needham ve Ahmet Düverioğlu'nun 6 sayılık skor katkısıyla bitime 2 dakika kala farkı 6 sayıya (76-70) yükseltti ve rakip takımı mola almaya zorladı. Moladan konuk ekip istediği gibi dönemeyince Bursa ekibi iyi oyunu sürdürdü ve seyirci desteğini de arkasına alarak parkeden 81-72 galip ayrılmayı bildi.

Kaynak: AA
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Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu, Onuralp Bitim, Needham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

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