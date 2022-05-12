Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi - Son Dakika
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Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi

12.05.2022 19:45
Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi

İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselenler belli oldu.

İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselenler belli oldu.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği organizasyonda grup karşılaşmaları Gaziemir ve Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynandı. Grup birincilerinin doğrudan çeyrek final vizesi aldığı organizasyonda gruplarını ikinci ve üçüncü bitirenler bugün çeyrek finale çıkma mücadelesi verdi.

Bugünkü müsabakaların ardından belirlenen çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Kutup Yıldızı-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

BOTAŞ-Nesibe Aydın

Merkezefendi Belediyesi- Bellona Kayseri

Fenerbahçe-Çankaya Üniversitesi

Organizasyon 15 Mayıs Pazar günkü final müsabakasıyla tamamlanacak.

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basketbol, Gaziemir, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi - Son Dakika
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