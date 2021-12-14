Basketbolda şampiyon Erciyes Koleji oldu

2021-2022 Sezonu Okullar Arası Gençler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları; büyük bir heyecana sahne olan final müsabakası ile tamamlandı.

İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılan final müsabakasında Nuh Mehmet Küçük Çalık Anadolu Lisesi ile Erciyes Koleji karşı karşıya geldi. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen final müsabakasının ardından Şampiyon Erciyes Koleji oldu. Taraftarların coşkulu bir şekilde takımlarını desteklediği final müsabakasının ardından il birincisi ve il ikincisi olan takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi. - KAYSERİ