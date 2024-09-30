Başpehlivan Ali Altun Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Antalyalı 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Döşemealtı Belediyesi sporcusu Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaştı.
Yakındaki özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Başpehlivan Altun'un cenazesi, yarın Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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