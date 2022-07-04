Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika
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Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı

04.07.2022 16:06
Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesini ziyaret etti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesini ziyaret etti.

Şimşek'i, Büyükmandıra Belediye Başkan Vekili Kaner Albayrak, vatandaşlar ve davul zurna ekibi belde girişinde karşıladı. Vatandaşları selamlayan Şimşek, daha sonra belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şimşek, AA muhabirine, sevenlerini gördüğü zaman çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Şimşek, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık, Er Meydanı'nda savaştık. Hayalimiz vardı, hayalimizi gerçekleştirdik. Şimdi onun kutlamasını yapıyoruz. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Bundan sonraki hedefinin altın kemerin ebedi sahipliği olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bu başarı hocalarımın sayesinde. Ter döktüğüm arkadaşlarımla birlikte gecemizi gündüzümüze kattık. Birlikte ağladık, birlikte güldük. 'Biz savaşacağız.' dedik. Biz savaşan bir ekibiz. Savaşmayan hiçbir başpehlivan yok. Biz savaşarak geldik, savaşarak aldık ve Allah bize nasip etti." ifadelerini kullandı.

Kendisini destekleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de teşekkür eden Şimşek, memleketi Antalya'ya hareket etti.

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Kaynak: AA

Büyükmandıra, Kırklareli, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı - Son Dakika
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