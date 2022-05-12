Başpehlivanlar Ege'nin Kırkpınar'ı Helvacı'da er meydanına iniyor - Son Dakika
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Başpehlivanlar Ege'nin Kırkpınar'ı Helvacı'da er meydanına iniyor

12.05.2022 16:56
Başpehlivanlar Ege'nin Kırkpınar'ı Helvacı'da er meydanına iniyor

Ege'nin Kırkpınar'ı olarak bilinen, Helvacı Geleneksel Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başlarken, 600 pehlivan er meydanına inerek kispet giyecek.

Ege'nin Kırkpınar'ı olarak bilinen, Helvacı Geleneksel Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başlarken, 600 pehlivan er meydanına inerek kispet giyecek. Güreşlere önemli isimlerinde katılması beklenirken, müsabaka heyecanlı dakikalara sahne olacak.

Aliağa ilçesindeki Helvacı'da, bu yıl 16'ncı kez gerçekleştirilecek organizasyonla Türkiye'nin dört bir yanından gelecek 600 pehlivan er meydanına inecek. Helvacı Geleneksel Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22 Mayıs Pazar günü Helvacı Futbol Sahasında gerçekleştirilecek ve yağlı güreşler saat 10.00'da başlayacak. Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen 16. Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 53 başpehlivan, 60 başaltı ve 60 büyük orta pehlivan şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye'nin önde gelen pehlivanlarının yer alacağı güreş şöleninde, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Ali Gürbüz ve finaldeki rakibi İsmail Koç'un yanı sıra; İsmail Balaban, Orhan Okulu, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı gibi isimler yer alacak.

İzleyenlere büyük bir heyecan yaşatacak müsabakalar; minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük ve büyük orta kategorilerinden oluşacak. Kendi kategorilerinde ilk 4'e giren güreşçiler için kupa ve madalya töreni düzenlenecek. - İZMİR

Başpehlivanlar Ege'nin Kırkpınar'ı Helvacı'da er meydanına iniyor
Başpehlivanlar Ege'nin Kırkpınar'ı Helvacı'da er meydanına iniyor

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Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türkiye, Mayıs, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başpehlivanlar Ege'nin Kırkpınar'ı Helvacı'da er meydanına iniyor - Son Dakika


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