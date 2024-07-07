Başpehlivanlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz verdi - Son Dakika
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Spor

Başpehlivanlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz verdi

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş'ı yenerek üst üste 2. kez başpehlivan oldu. Başpehlivanların kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından verildi.

07.07.2024 22:22
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- Başpehlivanlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz verdi

EDİRNE - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş'ı yenerek üst üste 2. kez başpehlivan oldu.

Edirne'de 4 Temmuz Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla başlayan ve cuma günü küçük boy kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam eden 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 832 pehlivan kıran kırana mücadele gerçekleştirdi.

Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar'da bugün son gün heyecanı yaşandı. Yarı finalde rakiplerini yenen Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş, final müsabakasında kozlarını paylaştı. Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakada Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş'ı mağlup ederek başpehlivanlığı kazandı.

Başpehlivanların kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Bakanı Özgür Özel tarafından verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yusuf Can Zeybek'e altın kemerini taktı. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek törende altın kemerini kuşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başpehlivanlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz verdi - Son Dakika

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