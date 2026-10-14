Batman\'da düzenlenen Amatör Spor Haftası tenis turnuvası 200 sporcuyla tamamlandı

Batman'da düzenlenen Amatör Spor Haftası tenis turnuvası 200 sporcuyla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan tenis turnuvası, 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Dokuz kategoride gerçekleştirilen maçlarda centilmenlik, fair-play ve spor ahlakı dikkat çekti; turnuva tenis sporuna olan ilgiyi artırdı.
Batman'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen tenis turnuvası, 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı.
Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliğinin yıllık faaliyet programında yer alan turnuva gerçekleştirildi. Dokuz farklı kategoride düzenlenen müsabakalar, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvada Fair-Play, centilmenlik ve spor ahlakı ön plana çıktı. Sporcular, performanslarıyla takdir toplarken organizasyon tenis sporuna olan ilgiyi artırdı.
Kaynak: İHA
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