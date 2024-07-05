Batman'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Başladı - Son Dakika
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Batman'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Başladı

Batman\'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Başladı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında 07-14 yaş aralığındaki çocuklar, yarı olimpik yüzme havuzunda kurs almaya başladı. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, havuzda incelemelerde bulunarak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve başarılar diledi.

05.07.2024 12:20
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Batman'ın Kozluk ilçesinde ilçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde 07-14 yaş aralığındaki çocuklar, yarı olimpik yüzme havuzunda kurs almak için kayıtlarını yaptı.

Olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, yetkililerden bilgi aldıktan sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip kendilerine başarı diledi. Kaymakam Güngör'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim eşlik etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Batman'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Başladı - Son Dakika
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