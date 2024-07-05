Batman\'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Başladı

Spor

Batman'ın Kozluk ilçesinde ilçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde 07-14 yaş aralığındaki çocuklar, yarı olimpik yüzme havuzunda kurs almak için kayıtlarını yaptı.

Olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, yetkililerden bilgi aldıktan sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip kendilerine başarı diledi. Kaymakam Güngör'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim eşlik etti. - BATMAN