Batman Engelliler Spor Kulübü, Muş'u Mağlup Etti - Son Dakika
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Batman Engelliler Spor Kulübü, Muş'u Mağlup Etti

Batman Engelliler Spor Kulübü, Muş\'u Mağlup Etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligdeki 3'üncü haftada Muş Bedensel Engellileri 56-44 mağlup etti. Karşılaşma, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

24.11.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 3'üncü haftasında evinde konuk ettiği Muş Bedensel Engellileri 56-44 mağlup etti.

Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Muş Bedensel Engellileri konuk etti. Karşılaşmaya Batman Ekibi, Ümit Koca, Serhat Kaya, Şakir Velioğlu, Nuri Rökün ve Hasan Alkun beşlisiyle çıktı. İlk çeyrekte maçı 11-12 geride bitiren Batman Engelliler Spor Kulübü, ikinci çeyrekte karşılaşmayı 24-22 önde bitirdi. Geriye kalan iki periyotta da baskısını iyice arttıran Batman Engelliler Spor Kulübü maçı 56-44 kazandı.

Kaynak: DHA

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