Batman Petrol Spor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanan 35. hafta müsabakalarının ardından Batman Petrol Spor, sezonun bitmesine 3 hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında Batman Petrol Spor, deplasmanda Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti ve puanını 79'a yükseltti. Bu sonuçla Batman ekibi, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek, adını Trendyol 1. Lig'e yazdırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'e yükselen Batman Petrol Spor için bir tebrik mesajı yayımlayarak, "Başarılarından dolayı Batman Petrol Spor A.Ş. Başkanı Mehmet Hakan Toy'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Batman Petrol Spor A.Ş. camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz" dedi. - İSTANBUL