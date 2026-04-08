Batman Petrolspor 1. Lig'e Yükseldi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, şampiyonluğunu ilan ederek bitime 3 hafta kala Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Beyaz Grup'ta 35. hafta maçları yapıldı.
Haftaya lider giren Batman Petrolspor, deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti. İkinci sıradaki Muğlaspor ise konuk ettiği Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenildi.
Bitime 3 hafta kala 14 puanlık avantaj yakalayan Batman temsilcisi, 1. Lig'e yükseldi.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|33
|24
|7
|2
|77
|29
|48
|79
|2.MUĞLASPOR
|33
|19
|8
|6
|44
|19
|25
|65
|3.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|34
|18
|10
|6
|53
|32
|21
|64
|4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|33
|18
|6
|9
|76
|37
|39
|60
|5.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|17
|8
|8
|46
|37
|9
|59
|6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|33
|17
|7
|9
|56
|40
|16
|58
|7.İSKENDERUNSPOR
|33
|16
|8
|9
|49
|37
|12
|56
|8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|33
|15
|10
|8
|62
|40
|22
|55
|9.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|33
|12
|12
|9
|55
|45
|10
|48
|10.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|34
|14
|6
|14
|52
|47
|5
|48
|11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|33
|11
|14
|8
|40
|33
|7
|47
|12.GMG KASTAMONUSPOR
|34
|11
|9
|14
|42
|48
|-6
|42
|13.KARACABEY BELEDİYESPOR
|33
|11
|6
|16
|41
|49
|-8
|39
|14.MERKÜR JET ERBAASPOR
|33
|10
|6
|17
|38
|54
|-16
|36
|15.ALTINORDU
|33
|6
|10
|17
|25
|55
|-30
|28
|16.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|33
|7
|5
|21
|32
|61
|-29
|26
|17.KEPEZSPOR
|33
|5
|8
|20
|31
|67
|-36
|23
|18.KARAMAN FK
|33
|3
|9
|21
|23
|75
|-52
|18
|19.BUCASPOR 1928
|33
|3
|7
|23
|34
|71
|-37
|16
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?